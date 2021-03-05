"Нація вакцинації": в Ізраїлі заявили про подолання пандемії COVID-19

До кінця березня в країні може початися вакцинація всього дорослого населення

Ізраїль є першою країною в світі, яка змогла швидко і ефективно подолати пандемію коронавірусу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає The Times Of Israel.

"Ізраїль – перша країна в світі, яка вийшла з "корони". З цим зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, в театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", – сказав Нетаньяху.

За його словами, вже до кінця березня в країні може початися вакцинація всього дорослого населення, а до квітня – буде відкритий доступ в країну.

"Раніше Ізраїль був відомий як країна стартапів. З сьогоднішнього дня вона буде називатися також нацією вакцинації. Ми встановлюємо модель для світу, ми дуже нею пишаємося", – додав Нетаньяху.

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До речі, за останньою статистикою, в Ізраїлі з початку пандемії зафіксували понад 789 тисяч випадків коронавірусу. Побороли хворобу більш 741 тисячі осіб, а від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли більше 5800 осіб.

Раніше ми писали, що завдяки успішній вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі відновили культурні заходи – в країні відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19.

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