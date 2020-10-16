Нагорно-карабахский конфликт: мирные жители покидают свои дома (фото)

Военные действия в Нагорном Карабахе не прекращаются

В Нагорном Карабахе из-за военных действий, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном, мирные жители покидают свои дома.

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Об этом сообщает Euronews.

Выбора одной из семей не оставили напряженные бои, которые происходят вблизи города Мартуни. Супруги покидают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Однако где они будут жить, когда доберутся до Еревана, – неизвестно.

По информации СМИ, оба сына местной жительницы находятся на фронте. Она не хочет их покидать, но сыновья попросили ее уехать.

К слову, несмотря на договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которые были достигнуты на прошлой неделе в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана, боевые действия никак не прекращаются.

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В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

Напомним, из-за войны в Нагорном Карабахе в Армении ужесточили условия военного положения.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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