Нагорно-карабахский конфликт: мирные жители покидают свои дома (фото)

В Нагорном Карабахе из-за военных действий, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном, мирные жители покидают свои дома.
Об этом сообщает Euronews.
Выбора одной из семей не оставили напряженные бои, которые происходят вблизи города Мартуни. Супруги покидают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Однако где они будут жить, когда доберутся до Еревана, – неизвестно.
По информации СМИ, оба сына местной жительницы находятся на фронте. Она не хочет их покидать, но сыновья попросили ее уехать.
К слову, несмотря на договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которые были достигнуты на прошлой неделе в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана, боевые действия никак не прекращаются.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.
Напомним, из-за войны в Нагорном Карабахе в Армении ужесточили условия военного положения.
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