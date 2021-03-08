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Насилие в Мьянме: YouTube и TikTok удалили каналы путчистов

8 марта, 02:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Видеохостинг и соцсеть выступили против эскалации насилия

Видеохостинг YouTube из-за резкой эскалации насилия в Мьянме после военного переворота принял решение удалить каналы вещателей вооруженных сил, захвативших власть в стране. Так же решила поступить и соцсеть TikTok.

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Об этом сообщает CNN.

Удаленные каналы принадлежали таким вещателям, как MRTV и Myawaddy Media.

"Мы закрыли ряд каналов и удалили несколько видео с YouTube в соответствии с принципами нашего сообщества и действующим законодательством", – заявил представитель YouTube, принадлежащего Google.

Тем временем в TikTok, управляемом китайским технологическим гигантом ByteDance, также объявили, что работают над удалением некоторого контента из Мьянмы.

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"Пропаганде ненависти и насилия абсолютно нет места на нашей платформе. Мы активно удаляем контент из Мьянмы, который нарушает наши принципы, и продолжаем следить за ситуацией", – заявил представитель TikTok.

Напомним, только 3 марта солдаты и полиция застрелили по меньшей мере 38 человек, которые вышли на протесты против военного переворота в стране. С начала протестов погибли уже более 50 человек.

Мы также сообщали, что Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.

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Мьянма переворот военные насилие YouTube TikTok
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