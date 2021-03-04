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Кровавая среда в Мьянме: путчисты застрелили 38 человек

4 марта, 01:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

С начала протестов погибли уже более 50 человек

В Мьянме в среду, 3 марта, солдаты и полиция застрелили по меньшей мере 38 человек, которые вышли на протесты против военного переворота в стране. С начала протестов погибли уже более 50 человек.

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Об этом сообщает BBC.

В ООН уже назвали среду "самым кровавым днем" с момента переворота, произошедшего месяц назад.

По словам очевидцев, силы безопасности стреляли в протестующих как резиновыми, так и боевыми пулями.

Представитель ООН в Мьянме Шранер Бургенер рассказала, что с начала переворота по меньшей мере 50 человек были убиты и многие ранены.

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Она также сообщила о случае, когда полиция жестоко избивала безоружную бригаду медиков-добровольцев, что зафиксировано на видео.

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"Я спрашивала у нескольких экспертов по оружию, и они подтвердили, что похоже, что полицейские используют что-то типа 9-мм боевых патронов", – говорит Бургенер.

Согласно сообщениям из Мьянмы, силы безопасности открывали огонь по большим толпам людей в ряде городов практически без предупреждения.

По сообщению организации "Спасите детей", среди убитых есть подростки и 19-летняя женщина.

Напомним, Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.

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Также сообщалось, что посол Мьянмы в ООН резко выступил против военного переворота в стране.

Видео: Сегодня

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Мьянма протесты переворот жертвы стрельба
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