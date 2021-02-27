Посол Мьянмы в ООН резко выступил против военного переворота в стране

Он попросил поддержку со стороны международного сообщества

Посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун выступил против военного переворота в своей стране и призвал к решительным действиям со стороны международного сообщества.

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Об этом сообщает CNN.

"Нам нужны дальнейшие самые решительные действия со стороны международного сообщества, чтобы немедленно положить конец военному перевороту, прекратить притеснять ни в чем не повинных людей, вернуть государственную власть народу и восстановить демократию", – сказал Чжо Мо Тун.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд поддержала своего коллегу: "Соединенные Штаты продолжают решительно осуждать военный переворот в Мьянме".

Напомним, после того как в Мьянме военные вернули себе власть в результате государственного переворота, там не утихают акции протеста.

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Мы также сообщали, что Соединенные Штаты вводят санкции против военного руководства Мьянмы, которое совершило госпереворот в стране.

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