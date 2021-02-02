Вся власть военным. Что происходит в Мьянме и какие будут последствия

В Мьянме военный переворот – арестованы президент страны Вин Мьина и глава правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи. Теперь страной на Юго-Востоке Азии, до 1989 года известной как Бирма, снова руководит хунта.

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Причиной переворота стало недовольство армии результатами ноябрьских выборов, когда 83% населения, наплевав на риск подхватить коронавирус, пришли отдать свои голоса за партию Аун Сан Су Чжи. Подробнее – в материале сайта "Сегодня".

Полвека хунты

Это уже третий военный переворот в Мьянме: предыдущие путчи произошли в 1962 и 1988 годах. Практически на протяжении всей истории Бирмы-Мьянмы ее сопровождали репрессии (только во время студенческих волнений в марте 1988 года военными было убито порядка 3 тыс. студентов, вышедших на демонстрации), этнические и религиозные конфликты и страшная нищета. И это притом, что страна добывает собственную нефть и газ.

Демократические изменения последних десяти лет, хотя и привели к некоторым политическим послаблениям и относительному росту уровня жизни, по сути оставались красивой витриной для западного мира – эта видимость поддерживалась ради туристической привлекательности страны. По мнению экспертов, даже во время демократических перемен хунта фактически оставалась у руля. Согласно конституции 1988 года, военные имеют право на 25% мандатов в парламенте и контролируют не только Министерство обороны и пограничные службы, но еще и полицию.

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"Военная хунта, правившая Мьянмой на протяжении десятилетий, никогда и не уходила от власти в стране. Они никогда не подчинялись гражданским властям, так что в некотором смысле сейчас проявилась политическая реальность, которая все это время существовала", – прокомментировал ВВС говорит сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Джон Сифтон.

По словам путчистов, они просто хотят провести повторные выборы в Мьянме, так как уверены в фальсификациях на выборах в декабре 2020 года, когда "Национальная лига за демократию" получила 83% голосов. После повторных выборов власть якобы будет передана победившей партии. А пока что в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год.

Икона бирманской демократии

Аун Сан Су Чжи 75 лет, пятнадцать из которых она провела в домашнем заключении. Дочь одного из виднейших бирманских лидеров, генерала Аун Сана (1915-1947) пережила два покушения, в 1996 и 2003 годах, причем во втором случае погибло немало ее сторонников, сопровождавших в составе конвоя автомобиль политика. В 1991 году Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира за "мирную борьбу за демократию и права человека" (точнее, награду вручили ее сыну Александру Эйрису).

Но звездный час Аун Сан Су Чжи настал в 2011 году. Освобожденная из-под ареста икона демократии общается по телефону с президентом США Бараком Обамой и встречается с тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон. Люк Бессон снимает о ней биографический фильм "Леди". (Правда, критики посоветовали режиссеру больше байопиков не снимать.) Ее награждают Орденом Почетного легиона, причем тогдашний глава французского МИДа Ален Жюппе специально прилетает для этого в Мьянму.

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Считается, что Аун Сан Су Чжи не собиралась заниматься политикой на родине. После учебы в Оксфорде и трехлетней службы в ООН она, казалось, была счастлива ролью домохозяйки, пребывая в браке с известным исследователем Тибета и Бутана Майклом Эйрисом, и вернулась на родину в 1988 году, только чтобы проводить в последний путь свою мать. Но ее визит в Бирму совпал со студенческой революцией, и уже 26 августа дочь генерала Аун Сана толкала страстную речь перед полумиллионом митингующих, которые собрались у стен пагоды Шведагон в столице страны. А уже через месяц она возглавила "Национальную лигу за демократию".

Но любовь запада закончилась вместе с геноцидом рохинджа.

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Геноцид, которого не было

На этом фоне как гром посреди ясного неба появились новости об этнических чистках, когда в 2016-2017 гг свыше тысячи мусульман рохинджа (этническая группа численностью от 800 тыс до 1 млн человек, проживающая в штате Ракхайн) была жестоко убита военными и полицией Мьянмы. Только в сентябре 2017-го было сожжено порядка 200 деревень рохинджа.

Фото: REUTERS

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При этом икона демократических преобразований не только не осудила военных, но еще и отрицала факт геноцида во время судебного заседания в Гааге в декабре 2019 года. Два репортера Reuters Ва Лона и Кья Со, которые сделали эту историю достоянием общественности, получили по 7 лет за измену родине – якобы они незаконно получили доступ к секретным документам.

Но внутри страны она по-прежнему остается культовой фигурой. Дело в том, что буддистское большинство Мьянмы относится к мусульманам-рохинджа без особого сочувствия, а сама Аун Сан Су Чжи говорила в интервью ВВС о "мусульманской угрозе". Мало того: журналисты The New York Times обвинили саму Аун Сан Су Чжи в диктаторских замашках, которые она начала выказывать после прихода к власти, избавившись от бывших соратников.

Что дальше

После переворота страну возглавил командующий вооруженными силами Мьянмы, генерал Мин Аунг Хлайн, еще в 2019 году включенный в санкционный список США – именно его считают в Вашингтоне причастным к этническим чисткам в Ракхайне, которые были признаны ООН геноцидом. С приходом к власти хунты Вашингтон призвал возобновить санкционные меры против страны.

"Соединенные Штаты отменили санкции против Бирмы за последнее десятилетие, основываясь на прогрессе в направлении демократии. Обращение вспять этого прогресса потребует немедленного пересмотра наших законов и властей о санкциях с последующими соответствующими действиями", – говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена.

При этом Пекин, у которого есть значительные нефтегазовые интересы в Мьянме, включая проект строительства крупного порта, воздержался от резких движений.

"Мы отметили то, что произошло в Мьянме, и находимся в процессе дальнейшего понимания ситуации", – цитирует агентство Bloomberg заявление официального представителя министерства иностранных дел Ван Вэньбиня.

По мнению экспертов, если страна снова попадет под санкции Америки, то в стране значительно усилится экономическое влияние Китая. Не зря после поражения хунты на выборах в декабре прошлого года министр иностранных дел Китая провел срочную встречу с верхушкой военной элиты Мьянмы, традиционно ориентированной на Пекин. А Китай редко упускает возможность расширить свое влияние в Азии за счет Соединенных Штатов, отметили журналисты издания Foreign Policy.

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