Посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні

Посол М'янми в ООН Чжо Мо Тун виступив проти військового перевороту в своїй країні і закликав до рішучих дій зі сторони міжнародного співтовариства.
Про це повідомляє CNN.
"Нам потрібні подальші найрішучіші дії з боку міжнародного співтовариства, щоб негайно покласти край військовому перевороту, припинити гнобити ні в чому не винних людей, повернути державну владу народу і відновити демократію", – сказав Чжо Мо Тун.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд підтримала свого колегу: "Сполучені Штати продовжують рішуче засуджувати військовий переворот в М'янмі".
Нагадаємо, після того як в М'янмі військові повернули собі владу в результаті державного перевороту, там не вщухають акції протесту.
Ми також повідомляли, що Сполучені Штати вводять санкції проти військового керівництва М'янми, яке вчинила державний переворот в країні.
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