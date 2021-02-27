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Посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні

27 лютого, 02:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він попросив підтримку зі сторони міжнародної спільноти

Посол М'янми в ООН Чжо Мо Тун виступив проти військового перевороту в своїй країні і закликав до рішучих дій зі сторони міжнародного співтовариства.

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Про це повідомляє CNN.

"Нам потрібні подальші найрішучіші дії з боку міжнародного співтовариства, щоб негайно покласти край військовому перевороту, припинити гнобити ні в чому не винних людей, повернути державну владу народу і відновити демократію", – сказав Чжо Мо Тун.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд підтримала свого колегу: "Сполучені Штати продовжують рішуче засуджувати військовий переворот в М'янмі".

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Нагадаємо, після того як в М'янмі військові повернули собі владу в результаті державного перевороту, там не вщухають акції протесту.

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Ми також повідомляли, що Сполучені Штати вводять санкції проти військового керівництва М'янми, яке вчинила державний переворот в країні.

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