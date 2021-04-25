НАТО хотело напасть на РФ из Беларуси: Лукашенко продолжает фантазировать о перевороте

Самопровозглашенный президет утверждает, что среди участников заговора был агент белорусских спецслужб, который нарушил их планы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Соединенные Штаты планировали покушениена него, чтобы захватить власть в Беларуси, ввести туда войска НАТО, а затем напасть на Россию.

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Об этом он заявил во время встречи с журналистами, которую транслировал телеканал ОНТ.

Причем, по словам Лукашенко, власть в стране планировали захватить всего лишь на день.

"Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти, чтобы заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин, я вам всегда говорил, для нападения на Россию. Это первый был бы шаг", – утверждает Лукашенко

Он также рассказал, что по одному из сценариев должны были уничтожить его загородную резиденцию, на что якобы выделили 10 млн долларов, а на снайпера, который должен был его застрелить – 1 млн долларов.

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Непризнанный президент также рассказал, что среди участников заговора был агент белорусских спецслужб.

"Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", – утверждает Лукашенко.

Кроме того, "заговорщики", якобы хотели отключить энергосистему столицы.

Лукашенко также пообещал журналистам, что эти его откровения о перевороте не последние.

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Напомним, 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействии спецслужб США, а один из них якобы ездил для консультаций по этому поводу в Польшу.

Тем временем в Госдепартаменте США заявили, что обвинение Лукашенко о том, что спецслужбы Соединенных Штатов якобы готовили на него покушение, не соответствует действительности.

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