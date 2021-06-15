"Не мог поступить иначе". В Ryanair объяснили, почему пилот самолета сел в Минске

Диспетчеры минского аэропорта заявили о "красном", то есть максимальном, уровне угрозы взрыва, утверждает директор авиаперевозчика Майкл О’Лири

Директор Ryanair обещает, что доклад о посадке лайнера в Минске опубликуют в течение двух недель. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение ближайших двух недель Международная организация гражданской авиации представит официальный доклад по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске.

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Об этом сообщил глава авиаперевозчика Майкл О’Лири.

"Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям. Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO. В настоящий момент я не хотел бы высказывать предположения, к какому выводу придет ICAO. Их выводы будут обнародованы в ближайшие две недели", – сказал О’Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня.

При этом, по словам директора Ryanair, на пилота оказывалось серьезное давление – в диспетчерской службе минского аэропорта ему заявили, что речь идет о "красном", то есть максимальном, уровне угрозы взрыва, а также, что можно сесть только в Минске.

"Таким образом, он не мог поступить иначе", – сказал Майкл О'Лири.

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Напомним, после инцидента с "пиратской посадкой" самолета в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

К тому же Верховная Рада осудила случившееся и последовавшее за этим задержание оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, призвав власти Беларуси освободить политзаключенных.

О чем еще говорят в мире 15 июня, смотрите в видеосюжете: