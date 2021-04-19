"Не отличают лесовоз от бронетехники": Беларусь миролюбиво наехала на Украину

Белорусские власти почти не обижаются и продолжают предлагать Минск для переговоров по мирному урегулированию на Донбассе

Власти Беларуси считают, что лучшей площадкой для мирных переговоров по Донбассу по-прежнему является Минск, но до сих пор обижаются на Украину за "некорректные" высказывания в их сторону.

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Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков, передает "Интерфакс-Запад".

Арчаков подчеркнул, что Беларусь, как и раньше готова предоставлять площадку для трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а видеоформат он "забраковал".

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям – во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что… видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", – заявил он.

В Беларуси также до сих пор верят в дипломатический путь разрешения "конфликта" и считают, что Украина несправедлива в высказываниях в их сторону.

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"Украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники", – заявил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Напомним, украинские официальные лица, в том числе глава ТКГ Леонид Кравчук заявляли, что Минск не может быть площадкой для преговоров с Россией по Донбассу, поскольку Беларусь находится у нее под каблуком и не может считаться нейтральной стороной.

Мы также сообщали, что в начале апреля в Беларуси начались перемещения военной техники в подозрительной близости к границам с Украиной. На видео, снятом в Брестской области, можно насчитать не менее 13 бронемашин пехоты и четырех военных грузовиков, которые проехали в районе села Моталь, расположенного в менее 50 километров от украинской границы

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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