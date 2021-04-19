"Не відрізняють лісовоз від бронетехніки": Білорусь миролюбно наїхала на Україну

Білоруська влада майже не ображається і продовжує пропонувати Мінськ для переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі

Влада Білорусі вважає, що найкращим майданчиком для мирних переговорів щодо Донбасу, як і раніше, є Мінськ, але досі ображається на Україну за "некоректні" висловлювання в їхній бік.

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Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Володимир Арчаков, передає "Інтерфакс-Захід".

Арчаков підкреслив, що Білорусь, як і раніше, готова надавати майданчик для тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, однак формат відео він "забракував".

"Білорусь не бачить альтернативи Мінським угодами – принаймні інших немає. Ми як і раніше готові надавати майданчик для роботи тристоронньої контактної групи, тому що... формат відео цей перетворюється на якесь практично марне телевізійне дійство", – заявив він.

У Білорусі також досі вірять у дипломатичний шлях вирішення "конфлікту" і вважають, що Україна несправедлива у висловлюваннях в їхній бік.

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"Українська сторона могла б себе вести щодо нас і коректніше. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки некомпетентні, щоб не відрізнити шум лісовоза від руху колони бронетанкової техніки", – заявив Арчаков.

За його словами, Білорусь, незважаючи ні на що "готова в будь-якому форматі взяти участь у врегулюванні конфліктної ситуації, що загострюється".

Нагадаємо, українські офіційні особи, зокрема глава ТКГ Леонід Кравчук заявляли, що Мінськ не може бути майданчиком для переговорів з Росією щодо Донбасу, оскільки Білорусь перебуваэ у неї під каблуком і не може вважатися нейтральною стороною.

Ми також повідомляли, що на початку квітня в Білорусі почалися переміщення військової техніки в підозрілій близькості до кордонів з Україною. На відео, знятому в Брестській області, можна нарахувати щонайменше 13 бронемашин піхоти і чотири військові вантажівки, які проїхали в районі села Моталь, розташованого менш як за 50 кілометрів від українського кордону.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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