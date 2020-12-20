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Нидерланды запретили прием рейсов из Великобритании из-за новой мутации коронавируса

20 декабря, 10:04

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Великобритании массово болеют новым штаммом коронавируса

С воскресенья, 20 декабря, Нидерланды прекращают прием авиарейсов из Великобритании. Причиной стало распространение в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

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Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Оказалось, что в декабре в Нидерландах выявили тот же тип вируса, которым сейчас массово заражаются в Великобритании.

Поскольку с каждым днем больных в Соединенном Королевстве становится все больше и больше, а в Нидерландах случаи перестали быть единичными, власти приняли жесткое решение – временно приостановить прием туристов.

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"Правительство Нидерландов решило принять следующие меры предосторожности: 20 декабря в 6:00 по местному времени вступит в силу запрет на рейсы из Великобритании. Этот запрет будет действовать самое позднее до 1 января 2021 года", – говорится в сообщении правительства.

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Также мы писали о том, что британские ученые пытаются понять, связано ли быстрое распространение новой вариации коронавируса, обнаруженной на днях на юго-востоке Англии, с его ключевой мутацией.

Отметим, что в Англии с 20 декабря впервые за все время пандемии вводят четвертый уровень ограничений. Все из-за нового генетического варианта коронавируса, который выявили накануне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Нидерланды штамм коронавирус
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