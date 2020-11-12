Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 года

Британец Майкл Хоутон, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2020 год, заявил, что его вакцина от коронавируса может быть готова весной 2021 года.

Реклама

Об этом он рассказал в интервью газете Il Messaggero.

Ученый рассказал, что разработанная в 2004 году вакцина против вируса SARS-CoV-1 не была востребована, так как инфекция исчезла. Поэтому были сконцентрированы усилия на разработке новой вакцины, которая может быть готова уже весной.

В октябре в канадском Университете Альберты, где профессор работает с 2010 года, сообщили, что Хоутон недавно начал работу по созданию вакцины от COVID-19.

Хоутон назвал "отличной новостью" промежуточные результаты испытаний вакцины, разработанной германской фармкомпанией BioNTech совместно с американским партнером Pfizer. В то же время он указал, что эти компании "наблюдали за людьми, получившими вакцину, только два месяца".

Реклама

"Им придется долго наблюдать за ними, чтобы понять, будет ли защита [от коронавируса] длительной, — сказал нобелевский лауреат. – Мы должны осознавать, что нас ждут другие эпидемии и должны быть готовы к следующей пандемии, которая может быть не менее опасной, чем [пандемия] COVID-19".

В тренде В Минске впервые ввели обязательный масочный режим

"Необходимо дополнительно проверить эффективность иммунизации и, прежде всего, то, как долго она может длиться", – добавил он и заметил, что в будущем вакцину против коронавируса придется модифицировать.

Напомним, вакцина BioNTech-Pfizer показала эффективность в 90%. Теперь вакцина должна получить разрешение регулирующих органов. Компании готовы обсуждать полученные результаты исследований с регуляторами различных стран мира, чтобы добиться регистрации препарата и к концу года выпустить 50 млн доз лекарства, а в следующем году – уже 1,3 млрд доз.

При этом в ЕС ранее допустили, что вакцину от COVID-19 создать не удастся.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама