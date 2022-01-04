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Новые требования Майдана в Казахстане: убрать "старика" из политики и решить газовую проблему

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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4 января, 20:54
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"Газовые протесты" переросли уже в антиправительственные
"Газовые протесты" переросли уже в антиправительственные / Фото: Коллаж: Сегодня

В Казахстане выросли цены на сжиженный газ. С Нового года литр газа повысили с 60 до 120 тенге за литр (около 7,5 гривен). Протестующие требуют от правительства снизить цену до 50 тенге (чуть больше 3 гривен). Об этом сообщает правительство Казахстана.

В одном из очагов протестов – Мангистаульской области решили пойти на существенные уступки – в рамках "социальной ответственности" снизили цену до требуемых 50 тенге.

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Однако в правительстве не смогут выполнить требование по всей стране. Министр энергетики Магзум Миргазалиев заявил. что себестоимость производства составляет 100 тенге.

"У нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие может быть не очень популярные меры", – объяснился он.

Газ уже неинтересен

Газовые протесты переросли уже в антиправительственные. От митингующих слышны лозунги "Старик, уходи". Речь идет об экс-президенте Нурсултане Назарбаеве, который сложил полномочия, но остался в политике. Также в его честь после ухода переименовали столицу Казахстана Астану в Нур-Султан.

Недовольные казахи отдельно обратились и к приемнику Назарбаева, премьер-министру Касым-Жомарту Токаеву с требованием покинуть свой пост вместе со всеми членами правительства.

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Почему растет цена

Казахский сайт "Курсив" в сентябре 2021 года сообщал прогноз о продаже сжиженного газа на внутренних рынках СНГ на рыночных условиях через электронные торги. Теперь около 80% газа так и продается. И лишь только 20% поставок газа сохранили регулируемые цены.

Что за газ вообще

Сжиженный газ – это семь пропана и бутана, если кратко. Не стоит его путать с природным газом, который добывают прямиком из-под земли.

Сжиженный газ производят во время добычи и переработки нефти или того же природного газа. Он измеряется в литрах, а не в кубических метрах.

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Дело в том, что сжиженный газ – это жидкость, которую получают во время сжатия природного газа в более, чем 600 раз. Часто его используют как топливо для автомобилей. В Украине это популярная и экономная альтернатива бензину и дизелю.

Газ в Казахстане

Продажа сырой нефти за рубеж обеспечивает более 50% экспортной выручки Казахстана. А в самой стране одни из самых низких цен на природный газ в Европе. В 2021 году отмечалось, что цена была дешевле даже, чем в России (а у россиян газовых месторождений побольше-то будет!).

Следственно, сжиженный газ тоже весьма недорогой в Казахстане. Сравните сами: протестующие недовольны ценой в 7,5 гривен (120 тенге). В то время, как в Украине цена за литр газа перевалила за 18 гривен. Вдвое больше! И все равно это считается дешевле, чем покупать бензин или дизель.

Ситуация в Казахстане

В Казахстане несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Митинги проходят в Актау,Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау и ряде других городов. Протестующие призвали к отставке действующего правительства, также участники акции требовали искоренения коррупции и кумовства, строительства новых фабрик и заводов, сокращения безработицы.

Президент Казахстана заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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