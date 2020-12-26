Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Новый вид коронавируса из Британии выявили еще в двух странах

26 декабря, 02:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Новый штамм коронавируса распространяется по всему миру

Новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, появился еще в двух странах – Франции и Японии.

Реклама

По информации издания Le Parisien, первый случай заражения новым типом коронавируса в стране подтвердился у гражданина Франции, который проживает в Великобритании и вернулся домой.

Заболевание у него проходит в бессимптомной форме, его поместили на карантин.

В Японии подтвердили пять случаев заражения новым видом коронавируса, сообщает NHK. Все они вернулись из Великобритании. Сейчас больные изолированы.

В тренде
Отправьте немного для Санты и его эльфов: ребенок написал в Pfizer трогательное письмо о вакцине

Также мы писали о том, что из-за нового вида коронавирусной инфекции, который активно распространяется в Великобритании, Бразилия временно приостановила рейсы с Британией.

Реклама

К слову, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания карантин штамм коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещено
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещеноДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять