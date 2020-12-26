Новый вид коронавируса из Британии выявили еще в двух странах

Новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, появился еще в двух странах – Франции и Японии.
По информации издания Le Parisien, первый случай заражения новым типом коронавируса в стране подтвердился у гражданина Франции, который проживает в Великобритании и вернулся домой.
Заболевание у него проходит в бессимптомной форме, его поместили на карантин.
В Японии подтвердили пять случаев заражения новым видом коронавируса, сообщает NHK. Все они вернулись из Великобритании. Сейчас больные изолированы.
Также мы писали о том, что из-за нового вида коронавирусной инфекции, который активно распространяется в Великобритании, Бразилия временно приостановила рейсы с Британией.
К слову, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.
Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.
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