Новый вид коронавируса из Британии выявили еще в двух странах

Новый штамм коронавируса распространяется по всему миру

Новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, появился еще в двух странах – Франции и Японии.

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По информации издания Le Parisien, первый случай заражения новым типом коронавируса в стране подтвердился у гражданина Франции, который проживает в Великобритании и вернулся домой.

Заболевание у него проходит в бессимптомной форме, его поместили на карантин.

В Японии подтвердили пять случаев заражения новым видом коронавируса, сообщает NHK. Все они вернулись из Великобритании. Сейчас больные изолированы.

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Также мы писали о том, что из-за нового вида коронавирусной инфекции, который активно распространяется в Великобритании, Бразилия временно приостановила рейсы с Британией.

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К слову, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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