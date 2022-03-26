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Обострение в Нагорном Карабахе: Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей

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26 марта, 22:48
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В самопровозглашенном Нагорном Карабахе возобновились военные действия
Азербайджан обвинил Россию в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии. Коллаж "Сегодня"
Азербайджан обвинил Россию в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии. Коллаж "Сегодня"

Минобороны РФ заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение".

Об этом пишут российские СМИ.

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Российское военное ведомство утверждает, что "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

"Азербайджан нанес четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB2" по вооруженным формированиям никем в мире не признанного Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", – говорится в сообщении.

Россия утверждает, что "принимает меры для урегулирования ситуации", и что Азербайджану "направлен призыв по отводу войск". В свою очередь, Азербайджан обвинил Россию в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии. Кроме того, в Баку назвали заявление Минобороны РФ о заходе азербайджанских войск в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе таким, что противоречит сути двусторонних отношений.

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Суть конфликта

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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24 марта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе возобновились военные действия. Войска Азербайджана пошли в наступление и освободили села Фарух (Парух) и Храморт.

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