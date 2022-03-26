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Загострення в Нагірному Карабаху: Росія звинуватила Азербайджан у порушенні домовленостей

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26 березня, 22:48
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У самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися воєнні дії
Азербайджан звинуватив Росію у порушенні Декларації про союзницьку взаємодію. Колаж "Сьогодні"
Азербайджан звинуватив Росію у порушенні Декларації про союзницьку взаємодію. Колаж "Сьогодні"

Міноборони РФ заявило, що Азербайджан порушив тристоронні домовленості щодо Карабаху і закликало його відвести війська "у вихідне становище".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Деталі

Російське військове відомство стверджує, що "збройні сили Азербайджанської республіки... зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху та виставили наглядову посаду".

"Азербайджан завдав чотирьох ударів БПЛА "Bayraktar-TB2" по збройних формуваннях ніким у світі не визнаного Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух", – йдеться у повідомленні.

Росія стверджує, що "вживає заходів для врегулювання ситуації", і що Азербайджану "направлений заклик щодо відведення військ". У свою чергу Азербайджан звинуватив Росію в порушенні Декларації про союзницьку взаємодію. Крім того, у Баку назвали заяву Міноборони РФ про захід азербайджанських військ у зону відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху такою, що суперечить суті двосторонніх відносин.

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Суть конфлікту

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої . Баку звинуватив вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню, а Єреван – азербайджанську у перетині кордону.

Нове масштабне загострення почалося у ніч на 27 вересня. Влада Вірменії та так званої Нагірно-Карабахської Республіки оголосила про військове становище та загальну мобілізацію, тоді як Азербайджан оголосив про настання по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав із президентом Росії Володимиром Путіним та Азербайджану Ільхамом Алієвим документ про припинення війни у Нагірному Карабаху з 10 листопада.

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24 березня у самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися воєнні дії. Війська Азербайджану пішли в наступ і звільнили села Фарух (Парух) та Храморт.

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