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Війська Азербайджану перейшли у наступ у Карабаху – ЗМІ

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24 березня, 23:36
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За попередніми даними, на такий крок в країні наважилися через те, що російських військових-"миротворців" відправили на війну в Україні
12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої / Колаж "Сьогодні"
12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої / Колаж "Сьогодні"

Військові дії відновилися у самопроголошеному Нагірному Карабаху сьогодні, 24 березня. Війська Азербайджанупішли в наступ і звільнили села Фарух (Парух) та Храморт.

Про це пише Nexta Live.

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На такий крок Азербайджан наважився, оскільки російських військових-"миротворців" (що зайшли на спірні території 2020 року) відправили на війну в Україні.

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Суть конфлікту

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої. Баку звинуватив вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню, а Єреван — азербайджанську у перетині кордону.

Нове масштабне загострення почалося у ніч на 27 вересня. Влада Вірменії та так званої Нагірно-Карабахської Республіки оголосила про військове становище та загальну мобілізацію, тоді як Азербайджан оголосив про настання по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав із президентом Росії Володимиром Путіним та Азербайджану Ільхамом Алієвим документ про припинення війни у Нагірному Карабаху з 10 листопада.

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