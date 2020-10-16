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Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

16 октября, 07:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Третьи стороны продолжают призывать Армению и Азербайджан прекратить огонь

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже несколько недель. Несмотря на то, что стороны договорились о временном перемирии, города все еще страдают от обстрелов. Мирным жителям ничего не остается, кроме того, как покидать зону конфликта.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 16 октября

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Ежедневно к Армении и Азербайджану обращаются третьи стороны с призывами сесть за стол переговоров и прекратить военные действия. Однако от обстрелов страдает как Армения, так и Азербайджан. Стороны несут потери. Ереван заявил, что готов пойти на те шаги, которые были оговорены в рамках договоренностей в Москве, заключенных по итогам трехсторонних консультаций. Ожидается ответ от Баку. В свою очередь Помпео осудил участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Мирные жители начали покидать свои дома.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах конфликт
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