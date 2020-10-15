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Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

15 октября, 06:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бои в Нагорном Карабахе призывают прекратить

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже третью неделю. Несмотря на то, что стороны не отступают, третью ночь подряд столица Нагорного Карабаха не подвергается обстрелам.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 15 октября

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Третьи стороны конфликта продолжают призывать Армению и Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призывают обе страны выполнить свои согласованные обязательства по прекращению огня и прекратить наносить удары по гражданским районам. В ходе боев в Нагорном Карабахе убиты по меньшей мере 52 сирийских наемника. Их тела передали родственникам на турецко-сирийской границе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах
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