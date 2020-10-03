Одним абзацем. Как прошла протестная суббота в Беларуси

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификаций на выборах президента в пользу Александра Лукашенко.

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Как прошла суббота, 3 октября:

Люди по-прежнему продолжают выходить на улицы в разных городах страны, особенно активизируясь в выходные. В субботу на улицы Беларуси уже традиционно вышли сотни женщин с цветами в руках, но в отличие от прошлых подобных акций они гуляли небольшими группами, не объединяясь в колонны, видимо, опасаясь задержаний. Снова протестовали студенты: учащиеся МГЛУ пели и читали стихи у входа в один из корпусов университета, а студенты и преподаватели БГУ выпустили видеообращение в связи с увольнением преподавателя Светланы Волчек и попытками администрации вуза помешать студенческим акциям солидарности. Традиционно продолжился протестный день в стране задержаниями: в Минске задержали байкеров и мужчину с бело-красно-белым флагом, которого вытащили прямо из троллейбуса, в Солигорске около 8 человек были задержаны во время чаепития. Снова задерживали журналистов: в Гомеле задержали главного редактора местного издания "Сильные новости" Анну Якштас и ее мужа, в Солигорске была задержана фотокорреспондент Ирина Ореховская, которую к вечеру отпустили. В Бресте прошел провластный митинг. Одной из особенностей субботнего протеста стали так называемые музыкальные вечера с концертами и чаепития соседей во дворах домов и жилых комплексов в разных городах страны, которые милиция пыталась пресекать. В одном из жилых комплексов Минска местные жители организовали коллективные танцы под музыку. В субботу умер 41-летний Денис Кузнецов, который 29 сентября был госпитализирован с многочисленными травмами после избиения в изоляторе на Окрестина.

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Мы также сообщали, что Белорусский общенациональный телеканал СТВ показал сюжет про Украину, в котором наша страна была протитрована как "бывшая УССР".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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