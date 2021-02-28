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Оппозиция Армении предложила Пашиняну сделку на парламентских выборах

28 февраля, 22:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Лидер оппозиции считает, что премьер "ведет страну к потрясениям"

В Армении оппозиция призвала премьера Никола Пашиняна отказаться от увольнения начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, а взамен предлагает "сделку" на внеочередных парламентских выборах.

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Об этом заявил в видеообращении руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян, передает "Интерфакс".

Если Пашинян согласится, оппозиция обещает отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост премьера в случае его отставки и проведения внеочередных выборов парламента.

"Я предлагаю премьер-министру завтра же отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - заявил Марукян.

Оппозиционный лидер считает, что такая сделка способствовала бы выходу Армении из внутриполитического кризиса.

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Марукян уверен, что Пашиняну следует прекратить действия против армии. Он также заявил, что, устраивая митинги своих сторонников, премьер "ведет страну к потрясениям".

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Ранее сам Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать соглашение, по которому в случае его отставки политические оппоненты не будут выдвигать своего кандидата.

В Армении парламент не может два раза подряд выбирать нового премьера, поэтому после ухода премьера в отставку автоматически распускают парламент и назначают внеочередные выборы. Затем новое большинство избирает премьер-министра.

Напомним, после отказа президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении главы Генштаба в парламентской фракции партии Пашиняна не исключили возможность объявления импичмента главе государства.

Как мы писали, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки, и назвал его требование попыткой переворота. Но президент Армении не подписал соответствующий указ.

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Армения оппозиция сделка парламентские выборы Никол Пашинян
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