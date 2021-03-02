Українська
$ 28
33,72
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии

2 марта, 22:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними

А Боливии в результате жуткого инцидента в одном из крупнейших вузов страны погибли пятеро студентов и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов.

Об этом сообщает местное издание Correo del Sur.

Инцидент произошел 2 марта в университете Эль-Альто, где во время студенческого собрания на факультете экономических, финансовых и административных наук образовалась давка и ограждения четвертого этажа здания не выдержали натиска людей.

Очевидцы сняли жуткий момент на видео. Не рекомендуется для просмотра впечатлительным людям!

На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся.

"Мы сожалеем о трагедии, произошедшей в Государственном университете Эль-Альто (UPEA), где несколько человек погибли и были ранены. Выражаем глубочайшие соболезнования жителям Эль-Альто и семьям пострадавших. Ждем скорейшего выяснения фактов", – написал в своем Twitter президент страны Луис Арсе.

Напомним, в прошлом месяце в Чили полицейский застрелил молодого жонглера, посчитав ножи, с которыми тот работал, опасными.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Боливия смерть студенты трагедия университет имени Каразина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)Другие страны
"Шок и ужас". Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООНДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)Другие страны
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режимеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять