Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у Болівії

Перила університетського корпусу не витримали натиск натовпу студентів і зірвалися разом із ними

А Болівії в результаті страшного інциденту в одному з найбільших вишів країни загинули п'ятеро студентів і ще троє опинилися в реанімації, впавши з четвертого поверху в одному з навчальних корпусів.

Про це повідомляє місцеве видання Correo del Sur.

Інцидент стався 2 березня в університеті Ель-Альто, де під час студентських зборів на факультеті економічних, фінансових і адміністративних наук утворилася тиснява і огорожа четвертого поверху будівлі не витримали натиску людей.

Очевидці зняли страшний момент на відео. Не рекомендується для перегляду вразливим людям!

На місце трагедії прибув начальник поліції Болівії Джонні Агілера, якому доручили скласти повний звіт про те, що трапилося.

"Ми шкодуємо про трагедію, яка сталася в Державному університеті Ель-Альто (UPEA), де кілька осіб загинули і були поранені. Висловлюємо глибокі співчуття жителям Ель-Альто і сім'ям постраждалих. Чекаємо якнайшвидшого з'ясування фактів", – написав в своєму Twitter президент країни Луїс Арсе.

Нагадаємо, минулого місяця в Чилі поліцейський застрелив молодого жонглера, вважаючи ножі, з якими той працював, небезпечними.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама