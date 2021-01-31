Праздник будет отмечаться в четвертое воскресенье июля

31 января Папа Римский Франциск учредил Международный день дедушек и бабушек и пожилых людей, который будет отмечаться ежегодно в четвертое воскресенье июля.

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Как передает Vatican News, Папа Франциск назвал бабушек и дедушек связующим звеном между поколениями.

"Дедушек и бабушек часто забывают. И мы забываем об этом богатстве, сбережении корней и передаче" того, что познали пожилые люди, сказал Папа Римский.

По его словам, дата празднования выбрана потому, что находится близко ко дню святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.

Также мы недавно сообщали, что Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в Ватикане.

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Напомним, Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 предоставил "специальную индульгенцию" всем верующим, которые покаялись в течение года.

Папа Франциск считает, что пандемия COVID-19 стала ответом природы на спровоцированный деятельностью человека экологический кризис.

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