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Папа Римський Франциск заснував Міжнародний день дідусів і бабусь

31 січня, 20:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Свято відзначатимуть в четверту неділю липня

31 січня Папа Римський Франциск заснував Міжнародний день дідусів і бабусь та літніх людей, який буде відзначатися щорічно в четверту неділю липня.

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Як передає Vatican News, Папа Франциск назвав бабусь і дідусів сполучною ланкою між поколіннями.

"Бабусь і дідусів часто забувають, і ми забуваємо про це багатство збереження коріння та передачі" того, що пізнали люди похилого віку, сказав Папа Римський.

За його словами, дата святкування обрана тому, що вона близько до дня вшанування святих Йоакима і Анни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.

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Також ми недавно повідомляли, що Папа Римський Франциск зробив щеплення від коронавірусної хвороби. Вакцинація проходила у Ватикані.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск у зв'язку з пандемією COVID-19 надав "спеціальну індульгенцію"всім вірянам, які покаялися протягом року.

Папа Франциск вважає, що пандемія COVID-19 стала відповіддю природина спровоковану діяльністю людини екологічну кризу.

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свята Папа Римський Франциск День бабусь і дідусів
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