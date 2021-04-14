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Пашинян заявил, что через неделю подаст в отставку

14 апреля, 18:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

После того как Национальное собрание не выберет нового премьера, парламент Армении будет распущен силой закона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в последние десять дней апрелядля проведения в стране досрочных парламентских выборов.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс.

"В последние 10 дней апреля я уйду в отставку. На седьмой день после моей отставки в парламенте пройдут выборы нового премьера. Моя кандидатура на пост премьера будет выдвинута от фракции "Мой шаг". Другие фракции кандидата не выдвинут. Меня не выберут премьером", – сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в национальном собрании Армении в среду, 14 апреля.

По его словам, во второй раз треть фракции "Мой шаг" вновь выдвинет его кандидатуру на пост премьера.

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"Другие фракции вновь не выдвинут кандидатуру на пост премьера. Меня опять не выберут, после чего парламент Армении будет распущен силой закона, и на 20 июня будут назначены досрочные парламентские выборы", – отметил Пашинян.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Пашинян анонсировал свой уход в отставку 28 марта на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области.

Также напомним, что армянская оппозиция в ультимативной форме требовала отставки Пашиняна еще начиная с ноября 2020, после поражения Армении в войне за Нагорный Карабах.

Видео: Сегодня

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Армения отставка перевыборы парламентские выборы Никол Пашинян
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