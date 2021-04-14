Пашинян заявив, що через тиждень подасть у відставку

Після того як Національні збори не виберуть нового прем'єра, парламент Вірменії буде розпущений силою закону

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в останні десять днів квітня для проведення в країні дострокових парламентських виборів.

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

"В останні 10 днів квітня я піду у відставку. На сьомий день після моєї відставки в парламенті пройдуть вибори нового прем'єра. Мою кандидатура на пост прем'єра буде висунутю від фракції "Мій крок". Інші фракції кандидата не висунуть. Мене не оберуть прем'єром", – сказав Пашинян в рамках "урядової години" в Національних зборах Вірменії в середу, 14 квітня.

За його словами, вдруге третина фракції "Мій крок" знову висуне його кандидатуру на пост прем'єра.

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"Решта фракції знову не висунуть кандидатуру на пост прем'єра. Мене знову не оберуть, після чого парламент Вірменії буде розпущений силою закону, і на 20 червня буде призначено дострокові парламентські вибори", – зазначив Пашинян.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Пашинян анонсував свою відставку 28 березня на зустрічі з жителями села Арагац в рамках поїздки по Армавірській області.

Також нагадаємо, що вірменська опозиція в ультимативній формі вимагала відставки Пашиняна, ще починаючи з листопада 2020 року, після поразки Вірменії у війні за Нагірний Карабах.

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