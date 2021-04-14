Пашинян заявив, що через тиждень подасть у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в останні десять днів квітня для проведення в країні дострокових парламентських виборів.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс.
"В останні 10 днів квітня я піду у відставку. На сьомий день після моєї відставки в парламенті пройдуть вибори нового прем'єра. Мою кандидатура на пост прем'єра буде висунутю від фракції "Мій крок". Інші фракції кандидата не висунуть. Мене не оберуть прем'єром", – сказав Пашинян в рамках "урядової години" в Національних зборах Вірменії в середу, 14 квітня.
За його словами, вдруге третина фракції "Мій крок" знову висуне його кандидатуру на пост прем'єра.
"Решта фракції знову не висунуть кандидатуру на пост прем'єра. Мене знову не оберуть, після чого парламент Вірменії буде розпущений силою закону, і на 20 червня буде призначено дострокові парламентські вибори", – зазначив Пашинян.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Пашинян анонсував свою відставку 28 березня на зустрічі з жителями села Арагац в рамках поїздки по Армавірській області.
Також нагадаємо, що вірменська опозиція в ультимативній формі вимагала відставки Пашиняна, ще починаючи з листопада 2020 року, після поразки Вірменії у війні за Нагірний Карабах.
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