Пенсионеры против Лукашенко. Фото и видео с "Марша мудрости" в Минске

Белорусские пенсионеры вышли на уже ставший традиционный "Марш мудрости", на котором люди старшего поколения выражают протест против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает TUT.by.

/ Фото: tut.by

16 ноября участники акции собрались в центре Минска и прошли колонной по улицам города, скандируя лозунги "Не забудем, не простим!", "Трибунал!" и "За что убили Рому?", напомнив о гибели активиста Романа Бондаренко на прошлой неделе в столице.

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С собой они несут черные ленты и уже традиционные бело-красно-белые флаги и цветы. При этом их сопровождают не менее шести микроавтобусов с затемненными стеклами.

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/ Фото: tut.by

Среди демонстрантов — и символ протестного движения, 73-летняя белорусская пенсионерка-активистка Нина Багинская. На одном участке марша ей стало плохо — соратники уложили ее на асфальт, но позже она продолжила путь.

Напомним, что накануне в Беларуси прошли многотысячные протесты против Лукашенко и его режима, а также результатов августовских выборов президента и насилия со стороны силовиков. Акции проходили в Минске, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве и других городах. Более тысячи их участников были задержаны.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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