Українська
$ 27,19
33,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Первые в мире. Китай одобрил вакцину от коронавируса для детей от трех лет

8 июня, 12:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Китайские власти разрешили вакцинировать от коронавируса детей от трех лет, сообщили в Sinovac

В Китае разрешили вакцинировать маленьких детей. Фото: REUTERS/AS

В Китае разрешили вакцинировать маленьких детей. Фото: REUTERS/AS

Китай одобрил экстренное использование вакцины против коронавируса для детей в возрасте от трех лет. Это первая страна, где разрешили использование вакцины для такой возрастной категории.

Реклама

Об этом заявил представитель компании-производителя вакцины Sinovac, сообщила AFP.

"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования в возрасте от трех до 17 лет", – добавил спикер.

Читайте также: Опасная, заразная, непроверенная. Разрушаем мифы о вакцине от коронавируса в Украине

В тренде
США и Германия изучают компенсации Украине за "Северный поток – 2" – Блинкен
Энтони Блинкен

При этом он не уточнил, когда начнется вакцинация маленьких детей, график будет определять Национальная комиссия по здравоохранению.

Реклама

Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала компания Sinovac.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию Крыма
Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию КрымаДругие страны
Что происходит с Беларусью после задержания Протасевича (обновляется)
Что происходит с Беларусью после задержания Протасевича (обновляется)Другие страны
Коротко и по делу. В чем
Коротко и по делу. В чем "признался" Протасевич в интервью белорусскому пропагандистуДругие страны
"Лукашенко будет больно": Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в БеларусьВласть
"Придется просить Путина отвезти меня в Крым": Лукашенко обиделся на ЗеленскогоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять