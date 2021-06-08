Первые в мире. Китай одобрил вакцину от коронавируса для детей от трех лет

Китайские власти разрешили вакцинировать от коронавируса детей от трех лет, сообщили в Sinovac

В Китае разрешили вакцинировать маленьких детей. Фото: REUTERS/AS

Китай одобрил экстренное использование вакцины против коронавируса для детей в возрасте от трех лет. Это первая страна, где разрешили использование вакцины для такой возрастной категории.

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Об этом заявил представитель компании-производителя вакцины Sinovac, сообщила AFP.

"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования в возрасте от трех до 17 лет", – добавил спикер.

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При этом он не уточнил, когда начнется вакцинация маленьких детей, график будет определять Национальная комиссия по здравоохранению.

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Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала компания Sinovac.

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