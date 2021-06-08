Перші в світі. Китай схвалив вакцину від коронавірусу для дітей від трьох років

Китайська влада дозволила вакцинувати від коронавірусу дітей від трьох років, повідомили в Sinovac

У Китаї дозволили вакцинувати маленьких дітей. Фото: REUTERS/AS

Китай схвалив екстрене використання вакцини проти коронавірусу для дітей віком від трьох років. Це перша країна, де дозволили використання вакцини для такої вікової категорії.

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Про це заявив представник компанії-виробника вакцини Sinovac, повідомило агентство AFP.

"Останніми днями вакцина Sinovac була схвалена для екстреного використання в віці від трьох до 17 років", – додав спікер.

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При цьому він не уточнив, коли почнеться вакцинація маленьких дітей, графік визначатиме Національна комісія з охорони здоров'я.

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Представник іншої основної вакцини в Китаї, Sinopharm, заявив, що експерти продемонстрували ефективність вакцини для дітей, але не підтвердив, чи була вона схвалена для використання.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини від коронавірусу СoronaVac, яку розробила компанія Sinovac.

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