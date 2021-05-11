По Тель-Авиву выпустили 130 ракет – в Израиле растет число жертв (видео)

Израильские ПВО не успевают перехватывать все ракеты, которые летят из сектора Газа – одна попала в автобус, другая убила женщину на улице

Фото: REUTERS/Nir Elias

После ликвидации нескольких главарей палестинских боевиков по израильскому Тель-Авиву была совершена массированная ракетная атака – из сектора Газа выпустили по городу и его окрестностям порядка 130 ракет.

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Об этом сообщает Times of Israel.

Система ПВО "Железный купол" перехватила часть снарядов, но остальные упали в населенных пунктах возле Тель-Авива – Холоне, Гиватаиме, Рамат-Гане и Ришон-ле-Ционе. В результате были ранены не менее восьми человек, включая 5-летнюю девочку.

По данным израильской радиостанции "Кан", в Ришон-ле-Ционе погибла женщина в возрасте около 50 лет. Ранее сообщалось о двух других погибших в результате бомбардировок израильской территории палестинцами.

В Холоне одна из ракет попала в автобус прямо на глазах у толпы очевидцев. В результате пострадали шестеро человек – у них травмы средней или легкой степени тяжести.

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В пригороде Ашкелона ракета попала в топливохранилище, вызвав масштабный пожар.

Ракеты уничтожаются прямо над аэропортом Бен-Гурион. Работа воздушной гавани временно приостановлена – идет эвакуация, все вылеты отменены, а прибывающие рейсы перенаправляется на Кипр.

Ответственность за ракетные обстрелы на себя взяли боевики из группировки "Исламский джихад", пригрозив усилить атаки. А ВВС Армии обороны Израиля нанесли ряд новых авиаударов по сектору Газа.

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