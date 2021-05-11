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Число жертв идет на десятки: Израиль показал, как бомбит террористов (видео)

11 мая, 18:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В результате авиаударов ЦАХАЛ в секторе Газа ликвидировали троих главарей боевиков, а вместе с ними и немало мирных жителей – готовится военная операция

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В результате авиаударов, которые израильские ВВС нанесли по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы территории страны террористами, погибли больше двух десятков человек, включая главарей боевиков.

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Об этом сообщает The Associated Press.

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11 мая палестинские группировки ХАМАС и бригада "Сарайя аль-Кудс" подтвердили гибель трех полевых командиров "Исламского джихада": Кемаля Карикаа, Самеха аль-Мамлюка и Мухаммада Абу аль-Ата. Израильские военные опубликовали кадры ликвидации аль-Мамлюка:

Всего в результате авиаударов погибли 26 человек. По данным Армии обороны Израиля, не менее 16 из них были боевиками, но палестинская сторона сообщает и о гибели не менее девятерых женщин и детей в городе Газа.

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Кроме того, ЦАХАЛ отчитался об уничтожении 130 объектов террористической инфраструктуры: двух штурмовых туннелей, военного разведывательного объекта ХАМАС и площадки по производству и хранению оружия.

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С израильской стороны известно о двух женщинах, погибших в результате ракетного обстрела города Ашкелон.

После этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что власти приняли решение "увеличить силу и частоту ударов" по ​​позициям ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа.

"Теперь ХАМАС ощутит удары, которых не ожидал", – сказал он.

После этого к границе палестинского анклава направились танки и военная техника ЦАХАЛ. Военные готовятся провести военную операцию "Страж стен".

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Больше о том, из-за чего начался новый конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести, читайте на нашем сайте.

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