Число жертв іде на десятки: Ізраїль показав, як бомбить терористів (відео)

В результаті авіаударів ЦАХАЛ в секторі Газа ліквідували трьох ватажків бойовиків, а разом з ними і чимало мирних жителів – готується військова операція

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В результаті авіаударів, які ізраїльські ВПС завдали по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл території країни терористами, загинули понад два десятки осіб, зокрема ватажки бойовиків.

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Про це повідомляє The Associated Press.

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11 травня палестинські угруповання ХАМАС та бригада "Сарайя аль-Кудс" підтвердили загибель трьох польових командирів "Ісламського джихаду": Кемаля Карікаа, Самеха аль-Мамлюка і Мухаммада Абу аль-Ата.

Бойовики вже пригрозили Ізраїлю жорсткою відповіддю, а ізраїльські військові опублікували кадри ліквідації аль-Мамлюка:

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Загалом в результаті авіаударів загинули 26 осіб. За даними Армії оборони Ізраїлю, не менше 16 з них були бойовиками, але палестинська сторона повідомляє і про загибель не менше дев'ятьох жінок і дітей в місті Газа.

Крім того, ЦАХАЛ відзвітував про знищення 130 об'єктів терористичної інфраструктури: двох штурмових тунелів, військового розвідувального об'єкта ХАМАС і майданчика з виробництва та зберігання зброї.

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З ізраїльського боку відомо про двох жінок, загиблих в результаті ракетного обстрілу міста Ашкелон.

Після цього прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що влада ухвалила рішення "збільшити силу і частоту ударів" по ​​позиціях ХАМАС і "Ісламського джихаду" в секторі Газа.

"Тепер ХАМАС відчує удари, яких не очікував", – сказав він.

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Після цього до кордону палестинського анклаву попрямували танки та військова техніка ЦАХАЛ. Військові готуються провести військову операцію "Страж стін".

Більше про те, через що почався новий конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести, читайте на нашому сайті.

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