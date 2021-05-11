Ізраїль і Палестина опинилися на грані війни: всі подробиці (фото, відео)

На Близькому Сході нове загострення, у відповідь на ракетні удари з сектору Газа, армія Ізраїлю почала операцію "Страж стін"

Близький Схід опинився на межі нової війни. На фоні кількаденних зіткнень біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі 10 травня між Ізраїлем і Палестиною почалося чергове загострення конфлікту.

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У відповідь на запуски ракет з сектору Газа по Ізраїлю вночі 11 травня ізраїльські військові почали операцію "Страж стін" – під удар потрапили об'єкти ХАМАС.

"Сьогодны" веде текстову трансляцію того, як розвиваються події в цьому проблемному регіоні.

14:22 З'явилися фото наслідків ударів Ізраїлю по ХАМАС:

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14:20 ЗМІ публікують фото наслідків обстрілів в Ізраїлі

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13:02 Україна відреагувала на нове загострення на Близькому Сході і закликає припинити ракетні удари по Ізраїлю з сектору Газа. При цьому Київ визнає право Ізраїлю на самооборону.

Реклама Пуски ракет по Ізраїлю із сектора Газа. Фото: REUTERS\SAL

Відео: Сьогодні

10:57 Контртерористична операція ізраїльських силовиків в секторі Гази отримала від оперативного управління Генерального штабу назву "Страж стін" ( "Шомер а-Хомот"). Скільки часу триватиме ця операція, неясно. Невідомо і те, чи буде вона проводитися виключно в Газі або її географія розшириться, повідомляє Newsru.co.il.

00:25 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ракетний обстріл Ізраїлю слід негайно припинити, а палестинці і ізраїльтяни повинні зробити конкретні кроки щодо зниження напруженості в регіоні.

Відео: Сьогодні

10 травня

23:00 В протягом 10 годин з сектору Газа в бік Ізраїлю випустили близько 150 ракет, повідомила Армія оборони країни. У відповідь ізраїльські військові вдарили відразу по декількох об'єктах ХАМАС.

Місцеві медіа повідомляють про загибель 21 людини, серед них 9 дітей. Серед жертв – один з лідерів ХАМАСу.

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12:53 У Східному Єрусалимі в результаті запеклих зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силовиками в понеділок, 10 травня, постраждали більше 300 людей, близько п'ятдесяти були госпіталізовані, повідомив палестинський Червоний Півмісяць.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем