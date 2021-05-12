Погроми в Ізраїлі: що відбувається насправді (фото і відео)

Євреї і араби запекло громлять магазини, кафе, ресторани, підпалюють синагоги і мечеті – розбираємося в реакції влади і заходах, які приймаються

Фото: REUTERS/Ammar Awad

На фоні ракетних обстрілів Ізраїлю з підконтрольного палестинцям сектору Газа країною прокотилася хвиля погромів – євреї трощать магазини арабів, а араби палять машини, що належать євреям. Є постраждалі і багато затриманих.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші інциденти, що відбулися в ізраїльських містах за останні два дні.

Що відбувається?

Після бомбардувань бойовиками ХАМАС ізраїльських міст, в змішаних населених пунктах почалися зіткнення між євреями і арабами. Місцями ситуація схожа на "суди Лінча".

Як повідомляє Times of Israel, 12 травня євреї влаштували акцію протесту в Тверії, де араба на машині закидали камінням – його було легко поранено. Постраждав і поліцейський, що прибув на місце події.

В Хайфі натовп ультраправих євреїв зібрався трощити арабські магазини і кафе – аби захистити своє майно, група арабів вирішила їм зашкодити. Один з них збив єврея на автомобілі, коли той та інші кидалися по його машині камінням. Для розгону заворушень поліція застосовує шокові гранати.

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Фото: twitter.com/RealNewsIL

В Бат-Ямі, розташованому в 20 км від Тель-Авіва, громили і грабували арабські магазини. Поліція затримала деяких учасників натовпу.

Крім того, дуже сильно постраждав водій-араб. Намагаючись сховатися від розлюченого натовпу, він врізався на автомобілі в іншу машину, після чого його викинули і продовжили бити вже лежачого на землі.

В Лоді хвиля заворушень почалася ще напередодні – 11 травня араби спалили в центрі міста десятки машин євреїв і кілька синагог. 56-річного чоловіка закидали камінням – він знаходиться в штучній комі. Також цього самого дня поліція зашкодила спробі захоплення муніципалітету.

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У місті оголосили надзвичайний стан і комендантську годину, а також заблокували в'їзди і виїзди. Але наступного дня, 12 травня, заворушення поновилися. Бунтівники підпалили поліцейське авто, а двоє осіб отримали вогнепальні поранення.

Під час арабських заворушень в місті Акко підпалили готельно-ресторанний комплекс. Всіх постояльців і відвідувачів евакуювали, але 84-річний турист сильно постраждав і ще кілька інших осіб надихалися чадним газом.

Мирніше пройшли демонстрації в інших містах – Нетанії, Єрусалимі, Назареті і Яффа.

Реакція влади Ізраїлю і ХАМАС

Представники влади та опозиції засудили заворушення в містах, закликавши євреїв і арабів їх припинити.

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"Я вас благаю. Ця країна належить усім нам. Утримайтеся" , – заявив президент Реувен Рівлін.

Він назвав те, що відбувається на вулицях, "громадянською війною" і "божевіллям".

"Я звертаюся і прошу всіх місцевих і релігійних лідерів, громадян, батьків. Зробіть все можливе, аби зупинити це жахіття, що відбувається на наших очах", – звернувся глава держави.

Тим часом ізраїльські ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу та міністр внутрішньої безпеки Амір Охана хочуть посилити безпеку в містах зі змішаним населенням, переправивши в них 16 рот МАГАВ (прикордонна поліція Ізраїлю). Але міністр оборони Бені Ганц виступає проти цього.

А от представник бойового крила ХАМАС Абу Убайда в ефірі палестинського телеканалу "Аль-Акса" закликав ізраїльських арабів до "повстання" і заявив, що бомбардуваннями бойовики "малюють карту" Палестини.

Нагадаємо, що ситуація в Ізраїлі загострилася минулими вихідними. Після зіткнень на Храмовій Горі в Єрусалимі палестинські терористи почали обстрілювати ракетами ізраїльські міста.

Наразі кількість жертв обчислюється десятками, з них п'ятеро припадають на Ізраїль і більше півсотні – на палестинців. Про причини і можливі наслідки нинішньої спалаху насильства читайте на нашому сайті .

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем