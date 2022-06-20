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Польша долгое время находится под прицелом России — спецслужбы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 июня, 01:28
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РФ использует пропаганду и дезинформацию против страны
Жарин рассказал, почему Польша находится под прицелом России/Фото: коллаж: "Сегодня"
Жарин рассказал, почему Польша находится под прицелом России/Фото: коллаж: "Сегодня"

Спецслужбы Польши заявляют, что страна уже долгое время находится под прицелом Российской Федерации. РФ использует пропаганду против дружественного для Украины государства.

Об этом заявил представитель польских служб безопасности Станислав Жарин.

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"Польша уже много лет находится под прицелом России, которая использует пропаганду и дезинформацию против Польской Республики. Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по основному праву поляков на собственную государственность и безопасность", — написал Жарни в Twitter.

Польша может закрыть небо над частью Украины

Варшава может закрыть небо над Западной Украиной, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные с Польшей районы Украины. Об этом заявил бригадный генерал, экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.

По его словам, РФ пытается уничтожить предоставленную Украине технику ракетами большой дальности. И это неприемлемо.

"Российские ракеты большой дальности, запускаемые из Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят в сторону границ НАТО, должны сбиваться на соответствующем расстоянии от этой границы", – сказал генерал Козей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Польша серьезно воспринимает все угрозы России. Также мы писали, что Польша заключает с Украиной рекордный контракт на поставку оружия

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