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Посольство России в Софии облили красной краской

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9 апреля, 01:48
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Свои действия задержанные объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови
Полиция Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова. Коллаж "Сегодня"
Полиция Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова. Коллаж "Сегодня"

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства России красной краской.

Об этом сообщает издание BNR.

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Сотрудники полиции Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова на срок до 24 часов. Как сообщается, именно они облили красной краской стену посольства Российской Федерации в Болгарии. В свою очередь, прокуратора Софии заявила об открытии против них дела за хулиганство.

Свои действия мужчины объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови.

"То, что мы сделали сегодня, происходит во всем мире. Только здесь задержали людей, которые высказывали свое мнение против войны и Путина",- заявил Хаджигенов.

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Впрочем, это вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.

В Италии виллу кремлевского пропагандиста Соловьева "залили кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".

Россия готовится ко второму раунду войны

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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