Посольство России в Софии облили красной краской

Свои действия задержанные объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови

Полиция Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова. Коллаж "Сегодня"

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства России красной краской.

Об этом сообщает издание BNR.

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Сотрудники полиции Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова на срок до 24 часов. Как сообщается, именно они облили красной краской стену посольства Российской Федерации в Болгарии. В свою очередь, прокуратора Софии заявила об открытии против них дела за хулиганство.

Свои действия мужчины объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови.

"То, что мы сделали сегодня, происходит во всем мире. Только здесь задержали людей, которые высказывали свое мнение против войны и Путина",- заявил Хаджигенов.

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Впрочем, это вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.

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