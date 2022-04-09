Посольство России в Софии облили красной краской

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства России красной краской.
Об этом сообщает издание BNR.
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Сотрудники полиции Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова на срок до 24 часов. Как сообщается, именно они облили красной краской стену посольства Российской Федерации в Болгарии. В свою очередь, прокуратора Софии заявила об открытии против них дела за хулиганство.
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Свои действия мужчины объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови.
"То, что мы сделали сегодня, происходит во всем мире. Только здесь задержали людей, которые высказывали свое мнение против войны и Путина",- заявил Хаджигенов.
Впрочем, это вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.
В Италии виллу кремлевского пропагандиста Соловьева "залили кровью"
В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".
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