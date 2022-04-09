Посольство Росії у Софії облили червоною фарбою

Лідери болгарської опозиційної партії "Ми йдемо" облили стіну посольства Росії червоною фарбою.
Про це повідомляє видання BNR.
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Співробітники поліції Софії заарештувала лідерів руху "Ми йдемо" Армана Бабікяна та Миколи Хаджигенова терміном до 24 годин. Як повідомляється, саме вони облили червоною фарбою стіну посольства Російської Федерації у Болгарії. Прокуратора Софії заявила про відкриття проти них справи за хуліганство.
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Свої дії чоловіки пояснили протестом проти України, а фарбу як символ пролитої там крові.
"Те, що ми зробили сьогодні, відбувається у всьому світі. Тільки тут затримали людей, які висловлювали свою думку проти війни та Путіна", – заявив Хаджігенов.
Втім, це викликало лише протести під будинком регіональної адміністрації. Незабаром у прокуратурі заявили, що не знайшли підстав для затримання та притягнення політиків до відповідальності.
В Італії віллу кремлівського пропагандиста Соловйова "залили кров'ю"
В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Невідомі пофарбували басейн вілли телеведучого у кривавий колір. А також забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".
Росія готується до другого раунду війни
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