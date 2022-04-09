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Посольство Росії у Софії облили червоною фарбою

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9 квітня, 01:48
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Свої дії затримані пояснили протестом проти України, а фарбу як символ пролитої там крові
Поліція Софії заарештувала лідерів руху "Ми йдемо" Армана Бабікяна та Миколи Хаджигенова. Колаж "Сьогодні"
Поліція Софії заарештувала лідерів руху "Ми йдемо" Армана Бабікяна та Миколи Хаджигенова. Колаж "Сьогодні"

Лідери болгарської опозиційної партії "Ми йдемо" облили стіну посольства Росії червоною фарбою.

Про це повідомляє видання BNR.

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Співробітники поліції Софії заарештувала лідерів руху "Ми йдемо" Армана Бабікяна та Миколи Хаджигенова терміном до 24 годин. Як повідомляється, саме вони облили червоною фарбою стіну посольства Російської Федерації у Болгарії. Прокуратора Софії заявила про відкриття проти них справи за хуліганство.

Свої дії чоловіки пояснили протестом проти України, а фарбу як символ пролитої там крові.

"Те, що ми зробили сьогодні, відбувається у всьому світі. Тільки тут затримали людей, які висловлювали свою думку проти війни та Путіна", – заявив Хаджігенов.

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Втім, це викликало лише протести під будинком регіональної адміністрації. Незабаром у прокуратурі заявили, що не знайшли підстав для затримання та притягнення політиків до відповідальності.

В Італії віллу кремлівського пропагандиста Соловйова "залили кров'ю"

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Невідомі пофарбували басейн вілли телеведучого у кривавий колір. А також забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".

Росія готується до другого раунду війни

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