"Пожирает" одни и вызывает дефицит других: ученые выяснили, как COVID-19 влияет на уровень витаминов

С начала пандемии коронавируса ученые фиксируют негативное влияние инфекции на организм, среди которых и значительное снижение в концентрации витаминов.
Медики из Турции выяснили, что концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) была крайне низкой у пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Выяснилось, что после коронавируса у некоторых выздоровевших были симптомы, очень похожие на последствия хронического недостатка витамина А.
Как влияет дефицит витаминов на течение COVID-19?
Диетологи из Медицинского центра в Чикаго выяснили, что дефицит витамина D может спровоцировать тяжелое течение коронавирусной инфекции. Отмечается, что такое может быть, в том числе и из-за сезонной нехватки витамина в организме. Отчасти сложность поддержания уровня витамина D связана с тем, что не существует большого разнообразия продуктов, в который содержится витамин D в большом количестве.
Специалисты рекомендуют выходить на солнце не менее 15–30 минут в день. Кроме того, необходимо постоянно получать питательные веществ из своего рациона.
Также опасной может быть и нехваткой витамина К. В исследовании Кембриджского университета говорится, что его дефицит может привести к тяжелому течению коронавируса и даже внезапной смерти. Витамин К необходим для регуляции процессов свертывания крови и здоровья легких, которые страдают из-за коронавирусной инфекции.
В период пандемии во всем мире отмечается высокий спрос на C, D3 и на препараты цинка. Так, потенциальная польза витаминов при новой инфекции сегодня активно изучается, так как они играют важную роль в укреплении организма и его защите от различных вирусов.
Что говорят на этот счет во Всемирной организации здравоохранения?
В ВОЗ недавно заявили, что рекомендаций по употреблению витаминов D и C, а также цинка здоровым людям с целью профилактики или для лечения коронавируса COVID-19 нет.
Глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт уверяет, что необходимые для организма микроэлементы должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, поэтому, чтобы оставаться здоровым, он рекомендует:
- употреблять здоровую пищу;
- поддерживать физическую активность;
- соблюдать физическое дистанцирование;
- носить маски в общественных местах;
- пользоваться дезинфектором;
- оставаться дома при плохом самочувствии.
К слову, при первых симптомах коронавируса специалисты рекомендуют обращаться за помощью к семейному врачу, который назначит правильное лечение.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк