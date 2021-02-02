"Пожирает" одни и вызывает дефицит других: ученые выяснили, как COVID-19 влияет на уровень витаминов

Ученые выяснили, что после коронавируса появляется дефицит витамина А

С начала пандемии коронавируса ученые фиксируют негативное влияние инфекции на организм, среди которых и значительное снижение в концентрации витаминов.

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Медики из Турции выяснили, что концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) была крайне низкой у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Выяснилось, что после коронавируса у некоторых выздоровевших были симптомы, очень похожие на последствия хронического недостатка витамина А.

Как влияет дефицит витаминов на течение COVID-19?

Диетологи из Медицинского центра в Чикаго выяснили, что дефицит витамина D может спровоцировать тяжелое течение коронавирусной инфекции. Отмечается, что такое может быть, в том числе и из-за сезонной нехватки витамина в организме. Отчасти сложность поддержания уровня витамина D связана с тем, что не существует большого разнообразия продуктов, в который содержится витамин D в большом количестве.

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Специалисты рекомендуют выходить на солнце не менее 15–30 минут в день. Кроме того, необходимо постоянно получать питательные веществ из своего рациона.

Также опасной может быть и нехваткой витамина К. В исследовании Кембриджского университета говорится, что его дефицит может привести к тяжелому течению коронавируса и даже внезапной смерти. Витамин К необходим для регуляции процессов свертывания крови и здоровья легких, которые страдают из-за коронавирусной инфекции.

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В период пандемии во всем мире отмечается высокий спрос на C, D3 и на препараты цинка. Так, потенциальная польза витаминов при новой инфекции сегодня активно изучается, так как они играют важную роль в укреплении организма и его защите от различных вирусов.

Что говорят на этот счет во Всемирной организации здравоохранения?

В ВОЗ недавно заявили, что рекомендаций по употреблению витаминов D и C, а также цинка здоровым людям с целью профилактики или для лечения коронавируса COVID-19 нет.

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Глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт уверяет, что необходимые для организма микроэлементы должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, поэтому, чтобы оставаться здоровым, он рекомендует:

употреблять здоровую пищу;

поддерживать физическую активность;

соблюдать физическое дистанцирование;

носить маски в общественных местах;

пользоваться дезинфектором;

оставаться дома при плохом самочувствии.

К слову, при первых симптомах коронавируса специалисты рекомендуют обращаться за помощью к семейному врачу, который назначит правильное лечение.

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