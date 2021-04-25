Українська
$ 28,06
33,81
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Премьер Армении Пашинян подал в отставку, но все не так просто

25 апреля, 10:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он это сделал для того, чтобы согласно конституции Армении была возможность распустить парламент и провести новые выборы

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку с поста премьера Армении. Он это делает для того, чтобы провести в стране парламентские выборы.

Реклама

Об этом сообщают армянские СМИ.

Вслед за ним ушел в отставку действующий кабмин. Согласно конституции Армении, для того, чтобы распустить парламент необходимо, чтобы премьер подал в отставку. Лишь после этого возможно проведение внеочередных выборов 20 июня.

Пашинян уже заявил, что после отставки продолжит исполнять обязанности премьера в полном объеме.

В тренде
"Это позор": Грета Тунберг жестко раскритиковала мировых лидеров

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Пашинян анонсировал свой уход в отставку 28 марта на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области.

Реклама

Также напомним, что армянская оппозиция в ультимативной форме требовала отставки Пашиняна еще начиная с ноября 2020 года, после поражения Армении в войне за Нагорный Карабах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Армения отставка парламент перевыборы Никол Пашинян
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при Путине
Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при ПутинеДругие страны
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в "Слуге народа" (видео)Власть
Пропавшую подводную лодку Индонезии нашли. Там уже закончился воздух (обновлено)
Пропавшую подводную лодку Индонезии нашли. Там уже закончился воздух (обновлено)Другие страны
Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученые
Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученыеДругие страны
НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщики
НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщикиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять