"Президент" Нагорного Карабаха утверждает, что Турция воюет вместе с Азербайджаном

"Президент Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил, что с ними "воюет не только Азербайджан, но и Турция".

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Об этом он заявил на "совете безопасности" непризнанной республики, видеозапись которого показал News.am.

По словам Арутюняна, Азербайджан использует самолеты F-16 и турецкие беспилотники Bayraktar.

Он также рассказал об итогах первого дня войны.

"У нас есть потерянные позиции, у нас есть десятки погибших и раненых, есть десятки раненых среди гражданского населения, есть погибшие среди гражданских", – заявил глава "Нагорно-Карабахской республики".

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По его словам, первыми погибли бабушка и ребенок.

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"Президент" Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

Утром 27 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, пострадало мирное население.

В Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к международному сообществу и призвал не допустить развития конфликта в Нагорном Карабахе.

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