Может привести и к росту смертности: британские ученые о мутировавшем коронавирусе

В 2021 году станет больше больных, соответственно, и больше летальных случаев

Мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, заразен на 56%, что, вероятно, может привести и к росту количества больных.

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К такому выводу пришли ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Ученые создали математическую модель передачи вируса, и сделали вывод, что новый штамм может на 56% быстрее распространяться. В то же время, это не значит, что те, кто им заболеют, будут тяжелее переносить болезнь.

"Нам не удалось найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей тяжести заболевания, чем существовавшие ранее варианты", – говорится в отчете.

Напомним, что о новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря. А уже 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об опасности нового вируса. По его словам, он может быть на 70% более заразен, но это не влияет на летальность.

Отметим, что данные Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины выглядят более оптимистически, чем Бориса Джонсона. Ведь согласно информации премьера, можно сделать вывод, что новый штамм распространяется молниеносно по всему миру.

"Тем не менее, повышение скорости передачи, вероятно, приведет к значительному увеличению заболеваемости, при этом прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные до 19 декабря", – говорится в сообщении ученых.

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Ранее мы сообщали, что в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

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