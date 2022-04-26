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Производитель немецких танков просит у правительства разрешение на их экспорт в Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 03:26
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Кроме того, в нашу страну могут отправить машины пехоты Marder
Немецкое предприятие оборонной промышленности Rheinmetall может отправить в Украину военную технику/Фото: коллаж: "Сегодня"
Немецкое предприятие оборонной промышленности Rheinmetall может отправить в Украину военную технику/Фото: коллаж: "Сегодня"

Немецкое предприятие оборонной промышленности Rheinmetall просит у правительства разрешение на экспорт в Украину 88 танков Leopard 1A5 и 100 машин пехоты Marder.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Подробности

Ранее источник в оборонной отрасли сообщил агентству, что Rheinmetall также запросил разрешение на экспорт в Украину 100 старых боевых машин пехоты Marder. Но для этого ему необходимо получить разрешение правительства ФРГ – за которым представители Rheinmetall уже официально обратились в администрацию канцлера Олафа Шольца.

Спикер немецкого правительства отметил, что решение по этим вопросам будет принято в ближайшее время. В случае его принятия это будут первые поставки немецкого тяжелого вооружения в Украину.

Немецкая газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, пишет, что концерн также может отправить первые 22 танка Leopard 1A5 в течение нескольких недель, а остальные – до конца года.

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Оружие для Украины

Украина будет получать больше оружия от союзников, в частности, от Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже сообщил о поставках Украине бронетехники, оснащенной пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer.

В то же время Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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