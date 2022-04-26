Виробник німецьких танків просить в уряду дозвіл на їх експорт в Україну

Крім того, в нашу країну можуть відправити машини піхоти Marder

Німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall може відправити в Україну військову техніку/Фото: колаж: "Сьогодні"

Німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall просить в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.

Про це пише агентство Reuters.

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Раніше джерело в оборонній галузі повідомило агентству, що Rheinmetall також запросило дозвіл на експорт в Україну 100 старих бойових машин піхоти Marder. Але для цього йому необхідно отримати дозвіл уряду ФРН – за яким представники Rheinmetall вже офіційно звернулися до адміністрації канцлера Олафа Шольца.

Речник німецького уряду зазначив, рішення з цих питань буде ухвалене найближчим часом. У разі його ухвалення це буде перше постачання німецького важкого озброєння в Україну.

Німецька газета Die Welt, посилаючись на документи, з якими змогли ознайомитися журналісти, пише, що концерн також може відправити перші 22 танки Leopard 1A5 упродовж кількох тижнів, а решту – до кінця року.

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Зброя для України

Україна отримуватиме більше зброї від союзників, зокрема від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вже повідомив про постачання Україні бронетехніки, оснащеної пусковими установками для зенітних ракет – Stormer.

Водночас Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання.

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