Протасевич воевал за "Азов"? Анализ от Bellingcat

Бывший главред NEXTA не скрывает, что год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер – воевал ли Протасевич на Донбассе – выясняли Bellingcat

В сети распространили информацию, что Протасевич в 2015 году вступил в "Азов". Фото: коллаж "Сегодня"

Романа Протасевича, основателя Telegram-канал NEXTA, который освещал протесты против режима Лукашенко и был признан в Беларуси экстремистским, обвинили в том, что он воевал за батальйон "Азов" на Донбассе. Сейчас оппозиционер находится в белорусском СИЗО.

Что произошло?

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В Сети появилась информация, что журналист в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Там он якобы вступил в "Азов", где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.

Зимой 2015 года Протасевич якобы дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты, об этом заявил журналист Григорий Азаренок на телеканале СТВ.

Кроме того, в Сети появилась обложка газеты батальона "Азов" – "Черное солнце" за июль 2015 года, на которой якобы изображен Роман Протасевич.

Реклама Обложка газеты "Черное солнце", на которой якобы изображен Протасевич. Фото: twitter.com/kooleksiy

Что выяснили журналисты?

Журналист международной группы расследователей Bellingcat Алексей Кузьменко предположил, что фотография поддельная, и проверил ее на фотошоп с помощью специального сервиса. В своем Twitter он подытожил, что обложка была явно отредактирована, пропущена через фильтр, но манипуляции, примененные к фотографии, похоже, соответствуют тому, как обрабатывались другие обложки "Черного солнца" в то время.

Bellingcat проверил обложку с помощью специального сервиса на фотошоп. Фото: twitter.com/kooleksiy

"Кроме того, в Украине заявляют, что Протасевич был с "Азовом" в качестве журналиста. Пока никаких утверждений и доказательств того, что Протасевич воевал с "Азовом", нет", – написал Кузьменко.

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Сам Протасевич не скрывает, что год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. Об этом он рассказывал в интервью Юрию Дудю в 2020 году. Также журналист рассказывал, что был на Майдане во время Революции Достоинства в Украине.

По его словам, на Майдане он пробыл недолго, всего неделю, так как потом "Беркут разбил ему голову". Сам он утверждал, что в столкновениях не участвовал и "камни не бросал".

Предыстория

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради задержания бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, который в Беларуси объявлен террористом.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Реклама Протасевича задержали 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минске утверждали, что угроза теракта со стороны ХАМАС на борту самолета Ryanair с Протасевичем якобы была связана с палестино-израильским конфликтом.

Однако в СМИ уже обратили внимание на ряд нестыковок в представленной белорусскими властями версии. Во-первых, свои требования группировка выдвинула через два дня после заключения перемирия с Израилем, а во-вторых, ХАМАС отправил письмо в аэропорт Минска, а не Афин или Вильнюса, либо в авиакомпанию Rуanair.

Что известно о Протасевиче

Политическую активность Роман Протасевич проявлял еще подростком: в 16 лет его вынудили уйти из лицея БНТУ в Минске после участия в "молчаливых акциях" против руководства страны (протестующие обвиняли правительство Лукашенко в действиях, приведших к финансовому кризису, девальвации белорусского рубля и резкому скачку цен).

Акции протеста организовывались через социальные сети. Участники регулярно собирались на площадях белорусских городов, не скандируя никаких лозунгов, призывов или требований, лишь аплодируя время от времени, но выражая таким образом протест. Из-за этого у Протасевича начались проблемы, он был вынужден сменить учебное заведение.

Задержание Романа Протасевича в 2011 году. Фото: belapan.com

На факультете журналистики БГУ Роман Протасевич не доучился – его отчислили, по его собственным словам, "по политическим мотивам". И все же в СМИ он проработал более восьми лет – в редакциях "Еврорадио" и белорусской службы "Радио Свобода", специализируясь на фотожурналистике.

Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок".

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске