Протасевич воював за "Азов"? Аналіз від Bellingcat

Колишній головний редактор NEXTA не приховує, що рік знімав в зоні АТО як журналіст-фрілансер – чи воював Протасевич на Донбасі – з'ясовували Bellingcat

У мережі поширили інформацію, що Протасевич в 2015 році вступив до "Азову". Фото: колаж "Сьогодні"

Романа Протасевича, засновника Telegram-канал NEXTA, який висвітлював протести проти режиму Лукашенка і був визнаний в Білорусі екстремістським, звинуватили у тому, що він воював за батальйон "Азов" на Донбасі. Зараз опозиціонер перебуває в білоруському СІЗО.

Що сталося?

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У Мережі з'явилася інформація, що журналіст 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. Там він нібито вступив до "Азову", де пройшов спецпідготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, рукопашного бою, диверсійно-підривної роботи і штурмових дій.

Взимку 2015 року Протасевич нібито дослужився до заступника командира звʼязку другої ударно-штурмової роти, про це заявив журналіст Григорій Азаренка на телеканалі СТВ.

Крім того, в Мережі з'явилася обкладинка газети батальйону "Азов" – "Чорне сонце" за липень 2015 року, на якій нібито зображений Роман Протасевич.

Реклама Обкладинка газети "Чорне сонце", на якій нібито зображений Протасевич. Фото: twitter.com/kooleksiy

Що з'ясували розслідувачі?

Журналіст міжнародної групи Bellingcat Олексій Кузьменко припустив, що фотографія підроблена, і перевірив її на фотошоп за допомогою спеціального сервісу. У своєму Twitter він підсумував, що обкладинка була явно відредагована, пропущена через фільтр, але маніпуляції, застосовані до фотографії, схоже, відповідають тому, як оброблялися інші обкладинки "Чорного сонця" в той час.

Bellingcat перевірив обкладинку за допомогою спеціального сервісу на фотошоп. Фото: twitter.com/kooleksiy

"Крім того, в Україні заявляють, що Протасевич був з "Азовом" як журналіст. Поки жодних тверджень і доказів того, що Протасевич воював з "Азовом", немає", – написав Кузьменко.

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Крім того, сам Протасевич не приховує, що рік знімав в зоні АТО як журналіст-фрілансер. Про це він розповідав в інтерв'ю Юрію Дудю 2020 року. Також журналіст розповідав, що був на Майдані під час Революції Гідності в Україні.

За його словами, на Майдані він пробув недовго, всього тиждень, оскільки потім "Беркут розбив йому голову". Сам він стверджував, що у зіткненнях не брав участі і "камені не кидав".

Передісторія

У неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради затримання колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича, якого в Білорусі оголошено терористом.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, у якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Реклама Протасевича затримали 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мінську стверджували, що загроза теракту з боку ХАМАС на борту літака Ryanair з Протасевичем нібито були пов'язані з палестинсько-ізраїльським конфліктом.

Однак в ЗМІ вже звернули увагу на низку нестиковок у поданій білоруською владою версії. По-перше, свої вимоги угруповання висунуло через два дні після укладення перемир'я з Ізраїлем, а по-друге, ХАМАС відправив лист до аеропорту Мінська, а не Афін або Вільнюса, або до авіакомпанії Rуanair.

Що відомо про Протасевича

Політичну активність Протасевич виявляв ще підлітком: в 16 років його змусили піти з ліцею БНТУ в Мінську після участі у "мовчазних акціях" проти керівництва країни (протестувальники звинувачували уряд Лукашенка у діях, що призвели до фінансової кризи, девальвації білоруського рубля і різкого стрибка цін).

Акції протесту організовувалися через соціальні мережі. Учасники регулярно збиралися на площах білоруських міст, не скандуючи жодних гасел, закликів або вимог, лише аплодуючи час від часу, але висловлюючи таким чином протест. Через це у Протасевича почалися проблеми, він був змушений змінити навчальний заклад.

Затримання Романа Протасевича 2011 року. Фото: belapan.com

На факультеті журналістики БДУ Роман Протасевич не довчився – його відрахували, за його власними словами, "з політичних мотивів". І все ж у ЗМІ він пропрацював понад вісім років – у редакціях "Єврорадіо" і білоруській службі "Радіо Свобода", спеціалізуючись на фотожурналістиці.

Новини "Сьогодні писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську