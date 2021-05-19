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Проверят семь вакцин. Британия первой в мире изучит эффективность третьей дозы

19 мая, 23:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Великобритании почти три тысячи человек примут участие в исследовании эффективности третьей дозы вакцины

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Великобритания запустила первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от COVID-19 и его вариантов.

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Об этом заявил британский министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает Daily Record.

Протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.

В исследовании примут участие почти три тысячи человек в возрасте 30 лет и старше.

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Эксперты протестируют следующие вакцины:

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Moderna;
  • Novavax;
  • Johnson & Johnson;
  • Valneva;
  • CureVac.

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После исследования эксперты предоставят данные о побочных эффектах, в том числе среди людей, у которых третья вакцина отличается от той, что использовалась для первых двух прививок.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введения трех доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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