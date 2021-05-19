Проверят семь вакцин. Британия первой в мире изучит эффективность третьей дозы

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Великобритания запустила первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от COVID-19 и его вариантов.
Об этом заявил британский министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает Daily Record.
Протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.
В исследовании примут участие почти три тысячи человек в возрасте 30 лет и старше.
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Эксперты протестируют следующие вакцины:
- Pfizer;
- AstraZeneca;
- Moderna;
- Novavax;
- Johnson & Johnson;
- Valneva;
- CureVac.
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После исследования эксперты предоставят данные о побочных эффектах, в том числе среди людей, у которых третья вакцина отличается от той, что использовалась для первых двух прививок.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введения трех доз вакцины от коронавируса Pfizer.
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