Перевірять сім вакцин. Британія першою в світі вивчить ефективність третьої дози

У Великій Британії майже три тисячі людей візьмуть участь в дослідженні ефективності третьої дози вакцини

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Велика Британія запустила перше в світі клінічне випробування, щоб з'ясувати, чи може додаткова доза вакцини захистити людей від COVID-19 і його варіантів.

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Про це заявив британський міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає Daily Record.

Протестують сім існуючих вакцин, щоб з'ясувати, які препарати можуть бути використані в майбутній осінній програмі по вакцинації.

У дослідженні візьмуть участь майже три тисячі людей у віці 30 років і старше.

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Експерти протестують наступні вакцини:

Pfizer;

AstraZeneca;

Moderna;

Novavax;

Johnson & Johnson;

Valneva;

CureVac.

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Після дослідження експерти нададуть дані про побічні ефекти, в тому числі серед людей, у яких третя вакцина відрізняється від тієї, що використовувалася для перших двох щеплень.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить необхідності введення трьох доз вакцини від коронавірусу Pfizer.

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