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Перевірять сім вакцин. Британія першою в світі вивчить ефективність третьої дози

19 травня, 23:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Великій Британії майже три тисячі людей візьмуть участь в дослідженні ефективності третьої дози вакцини

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Велика Британія запустила перше в світі клінічне випробування, щоб з'ясувати, чи може додаткова доза вакцини захистити людей від COVID-19 і його варіантів.

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Про це заявив британський міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає Daily Record.

Протестують сім існуючих вакцин, щоб з'ясувати, які препарати можуть бути використані в майбутній осінній програмі по вакцинації.

У дослідженні візьмуть участь майже три тисячі людей у віці 30 років і старше.

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Експерти протестують наступні вакцини:

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Moderna;
  • Novavax;
  • Johnson & Johnson;
  • Valneva;
  • CureVac.

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Після дослідження експерти нададуть дані про побічні ефекти, в тому числі серед людей, у яких третя вакцина відрізняється від тієї, що використовувалася для перших двох щеплень.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить необхідності введення трьох доз вакцини від коронавірусу Pfizer.

Відео: Сьогодні

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