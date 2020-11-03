Путин поговорил с лидерами Армении и Азербайджана о Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нагорно-карабахский конфликт.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", – говорится в сообщении.

Россия, Армения и Азербайджан обсудили вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Пока детали разговора не уточняются.

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К слову, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Турция должна принимать активное участие в переговорах по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Также мы писали о том, что на фоне нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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